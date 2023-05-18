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لبنان
لجنة الاشغال اطلعت على وضع "الميدل ايست"... حميه: المطار بحاجة للصيانة
Lebanon 24
18-05-2023
|
08:45
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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية، وفي حضور وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه والاعضاء النواب.
وقال النائب عطية: "جلستنا اليوم كانت في حضور معالي وزير الاشغال والمدير العام لـ"الميدل ايست". تحدثنا عن الموسم القادم، وأعطانا الاستاذ محمد الحوت شرحا عن الوضع القانوني لـ"الميدل ايست". بحثنا في موضوع فتح خطوط جوية، وهنأناه على النجاح العالمي لهذه الشركة في هذه الظروف الصعبة. هناك تمن في ان يخفض سعر البطاقة، لان الشركة هي جزء من النظام المالي في البلد. وكان هناك تفاهم حول عدد من النقاط، عن فك الحصرية وفتح شركات جديدة. اؤكد ان "الميدل ايست" شركة ناجحة ورائدة ويهمنا المحافظة عليها. والمطلوب من مصرف لبنان ان يكون هناك شفافية اكثر. هذه المواضيع تحتاج الى بحث، وبالتعاون والايجابية نصل الى حلول ان شاء الله".
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وقال وزير الاشغال: "أبواب الطيران المدني مفتوحة لكل الشركات ومرحب بها. المطار يأتي. لم نقف مكتوفي الايدي، ناشدنا وحاولنا ان نعقب معاملاتنا بالوزارات الاخرى، وحتى اليوم لم نستطع ان نحصل اي ليرة. نجني مئات الملايين من الدولارات ونرسلها الى الخزينة العامة، وعندما نطالبها بموضوع الصيانة لا يتم الدفع. شركة الميز لصيانة منشآت المطار لم يدفع لها مجلس الانماء والاعمار".
اضاف: "المطار يحتاج الى صيانة، وقد تم تفعيل دوره، وتوقعاتنا لحركة المسافرين هي حوالى الـ 7 مليون. علينا ان نقوم بالصيانة. الرادار في المطار عمره 18 سنة. فلتعط الخزينة على الاقل 5 بالمئة من الايرادات للمطار لنستطيع القيام بالصيانة".
من جهته، قال الحوت: "هذه المؤسسة الوطنية هي أم المؤسسات، فلنحافظ عليها في الايام الحرجة لا ان نستعملها للقضايا الشعبوية. هناك حرص من لجنة الاشغال على الشركة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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