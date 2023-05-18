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لبنان

الطاقة الشمسية في المدارس مدار بحث بين الحلبي وأبي رميا

Lebanon 24
18-05-2023 | 08:51
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التقى النائب سيمون ابي رميا وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وكانت جولة افق على الشؤون التربوية والإنمائية ،حيث اطلع ابي رميا الوزير على مشاريع الطاقة الشمسية التي نفذت في قضاء جبيل بالتعاون مع منطقة paca الفرنسية،واطّلع منه على برنامج الوزارة لتأمين الطاقة الشمسية للمدارس، وذلك للتنسيق والتكامل في العمل لتأمين الطاقة الشمسية لكل مدارس قضاء جبيل.
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واطّلع ابي رميا من الوزير أيضا على برامج الوزارة عارضا الوقوف الى جانب المدارس والاساتذة من موقعه النيابي في هذا الظرف الصعب، كما اطّلع على جاهزية الوزارة لإجراء الامتحانات الرسمية بشهادتيها المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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