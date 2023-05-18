إطلاق مبادرة "أيديالاب" في جامعة الكسليك.. لاقتصاد مستدام

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أطلق مركز "آشر" للابتكار وريادة الأعمال "Asher Center for Innovation and Entrepreneurship - ACIE" في جامعة الروح القدس - الكسليك، مبادرة أيديالاب "Idealab"، الممولة من سفارة المملكة الهولندية في لبنان وبيريتك "Berytech"، بهدف تعزيز إطلاق الشركات النّاشئة في مجالي التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية الغذائية في شمالي جبل لبنان.وأشار المركز في بيان، الى أن "برنامج أيديالاب "Idealab" صمم لخلق اقتصاد مستدام وواعدٍ في لبنان من خلال توفير فرص العمل وتمكين روّاد الأعمال من ابتكار حلول خلّاقة، في قطاعي التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية الغذائية.غانموقالت جوي غانم من برنامج نمو الشركاء في بيريتك "Partner Growth - Berytech": "نؤمن في بيريتك أن الشراكات مع المنظمات المحلية الداعمة هي المفتاح لتحقيق هدفنا في دعم رواد الأعمال وتحفيزهم على الابتكار. فبرنامج نمو الشركاء لا يدعم رواد الأعمال فقط، بل يطمح أيضًا إلى خلق بيئة صلبة ومستدامة للابتكار في لبنان، بالتعاون مع شركائنا وبدعم من المملكة الهولندية في لبنان. فهذا ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، وصنع مستقبل أفضل للجميع".أضافت: "اختير مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال لخلق بيئة داعمة للشركات الناشئة في مراحل مبكرة في قطاعي التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزّراعيّة/الغذائيّة في شمالي منطقة جبل لبنان، وذلك لإطلاق مشاريع رائدة في المجالين".بدوره، قال منسق البرامج في مركز "آشر" للابتكار وريادة الأعمال رضا حلباوي: "يسرّنا أن نكون جزءًا من برنامج نمو الشركاء في مبادرة "ACT Smart Innovation Hub". توفّر لنا هذه المبادرة فرصة فريدة للتعاون مع شركاء من أربع مناطق مختلفة في لبنان، وذلك لتعزيز الابتكار وإنشاء الشركات الناشئة في قطاعي التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية الغذائية. وإننا واثقون من أن مشاركتنا في هذا البرنامج، الذي يستمر على نحو 32 شهرًا، ستسمح لنا بإحداث تأثير كبير، ليس فقط على نطاق مركزنا، بل سيشمل نطاق المجتمع الرائد أيضا".البرنامجولفت البيان الى أن "مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال سينفذ برنامجا تدريبيا وجلسات استشارية للتأكد من قابلية المشاريع المقترحة (Validation Program) على خمس جولات مختلفة، تضم كل واحدة عشر شركات ناشئة (في مراحل مبكرة) ابتداء من أيار / مايو 2023. وتستمر كل جولة لمدة شهرين لتمكين الشركات المشارِكة من ابتكار حلول في واحد من مجالي التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية الغذائية، عبر الانضمام إلى ورش عمل تدريبية ومنح تصل إلى 1,500 دولار اميركي لكل شركة ناشئة، بهدف تمكينها من تطوير نماذجها الأولية، وتكوين فرق أعمال قوية".