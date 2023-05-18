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لبنان
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
18-05-2023
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94450 و94650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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