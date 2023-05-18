سوري في بلدة القاع يروج المخدرات.. هكذا تم إلقاء القبض عليه

تمكنت قوة من درك مخفر القاع من إلقاء القبض على السوري شادي الطوير، وفي حوزته كمية من المخدرات والحبوب المخدرة، يعمل على ترويجها.



وقد أودع القضاء المختص لإستكمال التحقيق وإجراء المقتضى.

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