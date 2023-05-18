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لبنان

بالصورة... العثور على طفل حديث الولادة في سهل بلدة اللبوة

Lebanon 24
18-05-2023 | 09:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من قوى الامن الداخلي عثرت على طفل حديث الولادة في سهل بلدة اللبوة في البقاع الشمالي، وبدأت التحقيقات لمعرفة هوية ذويه.
 
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طفل

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