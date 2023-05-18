بالصورة... العثور على طفل حديث الولادة في سهل بلدة اللبوة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من قوى الامن الداخلي عثرت على طفل حديث الولادة في سهل بلدة اللبوة في البقاع الشمالي، وبدأت التحقيقات لمعرفة هوية ذويه.

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