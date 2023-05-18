رياض سلامة يتحدث عن الودائع... هل ستعود للمواطنين؟

أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "المصرف المركزي مستعدّ لشراء كل العملة المحلية في السوق".

وشدّد سلامة في حديثٍ لـ"الحدث"، على أنّ "المصرف المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر".

Advertisement

وقال سلامة: "أنا متعاون مع القضاء، والتبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا". وتابع: "طلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت".

وأشار سلامة إلى أنّ "تحقيقات صندوق النقد تظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان".

وأضاف: "كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها"، وقال: "سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول". ولفت إلى أنّ "المسار القانوني ظالم لكنني مستعدّ له".

وأوضح سلامة أنّ "القرض الحسن التابع لـ"حزب الله" غير مرخص من مصرف لبنان، والسلطات التي رخصت له يجب أنّ تلاحقه".

وقال: "لن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي، ونائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي". ولفت إلى أنّه "إذا صدر أيّ حكم بحقي سأتنحى، وأنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي".

وتابع: "يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين".

وقال سلامة: "لن نسمح بإفلاس المصارف، ويُمكن للودائع أن تعود لأصحابها كما هي بعيدا عن الشعبوية".

ورأى أنّ تقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة "غبي".

ولفت سلامة إلى أنّ "المطلوب كان انهيار البلد بعد أشهر من الأزمة لكنه لن ينهار".