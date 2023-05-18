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لبنان

في طرابلس... طعن أشخاصاً وسلبهم

Lebanon 24
18-05-2023 | 10:04
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏ "بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات عن عمليات استدراج لسائقي أجرة وتهديدهم وسلبهم بعد طعنهم بسكين في منطقتَي الكورة والبترون، نفذت دورية من المديرية عملية رصد ومتابعة أوقفت على أثرها المواطن (ن.أ.) بتاريخ 17/5/2023 في مدينة طرابلس لقيامه باستدراج السوري (ع.أ.) بتاريخ 12/5/2023 وطعنه بسكين محاولاً سلبه. كما استدرج بتاريخ 13/5/2023 المواطن (ن.ح.) وسَلَبَه هاتفه الخلوي ومبلغاً مالياً.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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