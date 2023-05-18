بو حبيب: ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين تحت مراقبة الأمم المتحدة



Advertisement وفي الشأن السوري، أشار بو حبيب لـ"الجديد"، إلى أنّه "تمّ البناء على مندرجات الإجتماع التشاوري في الأردن مع بعض التعديلات الطفيفة".

وأضاف: "ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم، وهم لا يستطيعون فعل المزيد "ونحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة".

اعتبر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أنّ "العنوان الأوحد للقمة العربية هو "صفر خلافات"، حيث لم يحصل أي خلاف بين الدول على صعيد المقررات.