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لبنان

شيخ العقل تناول مع عبد الساتر ووفد من مطرانية بيروت قضايا روحية

Lebanon 24
18-05-2023 | 10:48
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة اليوم، رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، على رأس وفد من المطرانية ضم: أمين السر الخوري شربل شدياق، القيم العام الخوري جورج قليعاني ومسؤول التواصل الخوري مروان عاقوري.
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وتناول اللقاء قضايا روحية إسلامية ومسيحية وسبل تفعيل الحوار وتعزيز المشتركات وتوسيع مساحات التلاقي، والسعي الدائم إلى صون الوحدة الوطنية وحماية التنوع وباقي المرتكزات.

كما استقبل أبي المنى الوزير السابق يوسف سلامة من "لقاء الهوية والسيادة"، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق.

كذلك، استقبل عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي غسان رباح وقدم له كتابه الجديد "البنوك الإسلامية - واقع وتحديات".

 واستقبل وفدا ضم: الدكتور ميشال كعدي، مريم بيضون، ملحم البستاني والإعلامي محمد الحاجم. ثم الدكتور رمزي هلال.

وبحث شيخ العقل مع نادر فخر ورواد الصايغ في "تفعيل دور الشباب مع مشيخة العقل والمجلس المذهبي".

وكان استقبل أبي المنى في دارته في شانيه الجندي بسام ضو ووالده، لشكره على الاهتمام به إثر اصابته البالغة منذ نحو سنة في عملية للجيش اللبناني.

وكذلك، استقبل المغتربين اللبنانيين طارق عبد الخالق وزياد عبد الخالق، وأيضاً العميد المتقاعد سلمان بريش يرافقه الشيخ فوزات العرم، ثم رئيسة معهد "شارمران" في بيروت إميلي البعيني.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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