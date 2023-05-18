مروّجو ومتعاطو مخدّرات في قبضة قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة، تمكّنت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية بتواريخ 2و9و10-05-2023 وفي محلة أبي سمراء، وعابا- الكورة، وساحة النجمة، من توقيف كل من اللبنانيين:ت. خ. (من مواليد عام 1982)ي. ح. (من مواليد عام 1989)ش. س. (من مواليد عام 1989)ز. ص. (من مواليد عام 1968)و. ش. (من مواليد عام 2002)ع. ص. (من مواليد عام 2000)بجرائم ترويج وتعاطي المخدرات.بتفتيشهم، ضُبط بحوزة الثالث /710/غ قائم من مادة حشيشة الكيف، /39/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين وباز الكوكايين زنتها حوالي /73/غ قائم، و/3/ حبات "MDMA"، وبحوزة الرابع /230/غ من مادة حشيشة الكيف، و/60/ حبة كبتاغون وطبّتَين بلاستيكيّتَيْن بداخلها مادة الكوكايين، وبحوزة الخامس والسادس سيجارة حشيشة الكيف، /10/ حبات ترامادول، وأداة تُستَعمل لصنع الحشيشة.أجري المقتضى القانوني بحقهم، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.