بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم تفاصيله

أعلن مصرف لبنان، اليوم الخميس، أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم 109 ملايين و500 ألف دولار أميركي بمعدّل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

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وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".