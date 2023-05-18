بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 94450 و94650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. Advertisement