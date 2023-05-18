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لبنان

بري "مُطمئن" لأمرٍ بارز.. ما هو؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 13:25
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الخميس، أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري مطمئنٌّ للتوافق العربي المُشترك والذي كان يدعو إليه دائماً.

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ونقلت القناة عن مصادر سياسية قولها إنّ "بري حينما أعلن دعمه ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، كان ينطلقُ من قناعته بإنسجام خياراته المرتبطة بالتفاهمات في المنطقة، كما أنه يعتبر أنَّ فرنجية يشكّلُ تقاطعاً إيجابياً بين مختلف الأفرقاء المحليين والدوليين". 

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