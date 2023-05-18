بري "مُطمئن" لأمرٍ بارز.. ما هو؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الخميس، أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري مطمئنٌّ للتوافق العربي المُشترك والذي كان يدعو إليه دائماً.



Advertisement ونقلت القناة عن مصادر سياسية قولها إنّ "بري حينما أعلن دعمه ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، كان ينطلقُ من قناعته بإنسجام خياراته المرتبطة بالتفاهمات في المنطقة، كما أنه يعتبر أنَّ فرنجية يشكّلُ تقاطعاً إيجابياً بين مختلف الأفرقاء المحليين والدوليين".

ونقلت القناة عن مصادر سياسية قولها إنّ "بري حينما أعلن دعمه ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، كان ينطلقُ من قناعته بإنسجام خياراته المرتبطة بالتفاهمات في المنطقة، كما أنه يعتبر أنَّ فرنجية يشكّلُ تقاطعاً إيجابياً بين مختلف الأفرقاء المحليين والدوليين".