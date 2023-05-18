إلى باسيل.. رسالة "غير عادية" من مصادر "الثنائي الشيعي"!

قالت مصادر "الثنائي الشيعي" لقناة "الجديد"، اليوم الخميس، إنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يعلمُ أنّ سيرهُ مع قوى المعارضة في ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية، يكلفه إسقاط تفاهم مار مخايل بين "التيار" و "حزب الله".
واعتبرت المصادر أنَّ ما قد يفعله باسيل مع قوى المعارضة، سيكونُ طلقة الرحمة للتحالف الذي بُني مع "الحزب"، مشيرةً إلى أنه من غير المُستبعد دخول الأميركيين على خطّ مقايضة تقضي بسحب العقوبات عن باسيل مقابل دعم الأخير لمرشح المعارضة للرئاسة.
كذلك، ذكرت المصادر أن "الثنائي" ما زالَ مُرتاحاً، موضحةً أن "حزب الله" مستمرٌّ بدعمه لترشيح رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهوريَّة.