بعد عمل دامٍ لأكثر من أسبوع.. فتح طريق عيناتا - الأرز من جهة البقاع

Advertisement

أنهت ورش "مركز عيناتا لجرف الثلوج" التابع لوزارة الأشغال العامة، أعمال جرف الثلوج وفتح طريق عيناتا - الأرز، من جهة بلدة عيناتا البقاعية، وذلك بتوجيه من وزير الأشغال علي حمية، ومتابعة من المدير الإقليمي في البقاع محمد الحاج شحادة.وقد استغرق العمل أكثر من أسبوع، وبلغت سماكة الثلوج عند "نساف البطرق" حوالى الـ10 أمتار.