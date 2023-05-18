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لبنان

بيانٌ من "الدفاع المدني".. هذا ما أوضحهُ

Lebanon 24
18-05-2023 | 13:49
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علقت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، على ما "تناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات حول صدور نتائج المباراة المحصورة لتثبيت متطوعي الدفاع المدني".

وأوضحت المديريّة أن "المعلومات المتناقلة عارية من الصحة"، مشيرة إلى أن "الإجراءات النهائية التي تسبق إعلان النتائج جارية، وفقاً للأصول التي حددها القانون، وستصدر النتائج النهائية رسمياً عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي فور ايداعه محاضر النتائج".
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ودعت "الجميع الى عدم الأخذ بأي منشورات تتعلق بالنتائج غير الصادرة عن مكتب الوزير".
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