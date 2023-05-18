قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، عن تقرير البنك الدولي بشأن عمل "صيرفة" ووصفه بـ"الغبي"، قد يساهم في إستفزازِ المنظمة الدوليّة لكنه في الوقت نفسه قد لا يدفع إلى اتخاذ إجراءاتٍ فعلية لتطويق عمل مصرف لبنان.

Advertisement