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لبنان

قريباً.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بـ"الدولار" و "صيرفة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2023 | 14:10
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، عن تقرير البنك الدولي بشأن عمل "صيرفة" ووصفه بـ"الغبي"، قد يساهم في إستفزازِ المنظمة الدوليّة لكنه في الوقت نفسه قد لا يدفع إلى اتخاذ إجراءاتٍ فعلية لتطويق عمل مصرف لبنان.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ إنتقاد عمل "صيرفة" جاء من خلال سلسلة من الأمور التي تمَّ الحديث عنها، مشيرةً إلى أنَّ إشارة سلامة إلى أنّ مصرف لبنان سيستمرّ بالتدخل في السوق تعني أنّ عمل المنصة سيستمرّ رغم كل الكلام السلبي بشأنها.

ورأت المصادر أنّ البنك المركزي قد يلجأ قريباً إلى مضاعفة ضخ الدولارات عبر "صيرفة" وذلك من خلال تخفيض حجم الشروط المرتبطة بها، لافتةً إلى أنَّ هذا الأمر قد يترافق مع زيادة في ضخّ الدولارات للشركات والأفراد على حدّ سواء.

ولفتت المصادر إلى أنّ معظم المعطيات المتوفرة تشيرُ إلى أنّ مصرف لبنان أبلغ المصارف ضُمنياً بهذا الأمر، ولهذا باشرت بعض تلك المؤسسات بإضفاء تسهيلاتٍ داخلية لعملائها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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