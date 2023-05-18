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لبنان

جريمة تطالُ شاباً سورياً في البقاع.. أين تمّ العثور عليه؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 14:20
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أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنه تمّ العثور مساء اليوم على السوري "خ.ج." من سكان بلدة الصويري، مقتولاً في محلة بر الياس.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ أسباب الحادثة ما زالت مجهولة. 
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