جريمة تطالُ شاباً سورياً في البقاع.. أين تمّ العثور عليه؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنه تمّ العثور مساء اليوم على السوري "خ.ج." من سكان بلدة الصويري، مقتولاً في محلة بر الياس.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ أسباب الحادثة ما زالت مجهولة.