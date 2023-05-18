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لبنان

سعر الإنترنت سيرتفع في لبنان.. هكذا قد يُصبح بعد أشهر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2023 | 15:04
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كشفت المعلومات عن وجودِ مُعطيات لدى موزعي الإنترنت في مختلف المناطق اللبنانيَّة تفيد بأنه من الممكن رفع أسعار الإنترنت خلال الأشهر القليلة المُقبلة، لتُصبح أكثر من 30 دولاراً لبعض الباقات.
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ووفقاً للمصادر، فإنَّ هذا التوجه يرتبطُ بإرتفاع المصاريف التشغيليّة لدى الموزعين وعند الشركات أيضاً، فيما تبيَّن أنَّ هذه الخطوة سترتبط بضرورة تحسين شبكة الإنترنت التي تشهدُ حالياً ضغطاً كبيراً.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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