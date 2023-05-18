سعر الإنترنت سيرتفع في لبنان.. هكذا قد يُصبح بعد أشهر

كشفت المعلومات عن وجودِ مُعطيات لدى موزعي الإنترنت في مختلف المناطق اللبنانيَّة تفيد بأنه من الممكن رفع أسعار الإنترنت خلال الأشهر القليلة المُقبلة، لتُصبح أكثر من 30 دولاراً لبعض الباقات.

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