مكانٌ في لبنان يُدخل مئات ملايين الدولارات.. وزيرٌ يكشفه!

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في بيان، أن "إيرادات ‎مطار رفيق الحريري الدولي أصبحت تقدر الآن بمئات ملايين الدولارات لصالح الخزينة العامة".



وأضاف: "ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإن المطار لم يحصل لغاية الآن على دولار واحد منها لزوم الصيانة والتطوير فيه، مع العلم أن ذلك منصوص عليه بالقانون الذي ما زلنا نطالب بتطبيق مواده في كل اجتماع نعقده".

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