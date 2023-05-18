وزير الإتصالات: وضعنا خطة لإيقاف الإنترنت غير الشرعي وضميري مرتاحٌ جداً

كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه "وفّر على الدولة اللبنانية نحو 48 مليون دولار في ملف الإيجارات المرتبطة بوزارة الإتصالات كانت ستُدفع بالدولار الفريش"، وقال: "ضميري مرتاحٌ 100% في حال ذهبت إلى ديوان المحاسبة، وأعملُ في الوزارة انطلاقاً من مسؤولية وطنية وأرى أنني استطعت أن أقدّم شيئاً في ظل الوضع المتدهور من خلال إبقاء قطاع الإتصالات مستمراً وسط إداراتٍ يحكمها الشلل".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، أشار القرم إلى أنّه "كان وزير الإتصالات الأوّل الذي وضع خطّة لإيقاف الإنترنت غير الشرعي"، مشيراً إلى أن هناك محاولات جدية لضبط هذا الملف في مختلف المناطق.

وفي سياق حديثه، أكد القرم أنه "مع حصول موظفي أوجيرو على حقوقهم"، مشيراً إلى أنه مستعدّ لتقديم كل المساعدة في سبيلهم، وأضاف: "سألتُ هيئة الإستشارات وراسلتُ وزارة الاقتصاد إذا كان يحقّ لي فوترة الخليوي بالدولار وتقاضي الأموال بالليرة اللبنانيّة وهكذا حصل، ونحن بصدد القيام بدراسة لطرح مرسوم تعرفة جديدة لأوجيرو تكون مربوطة بسعر المازوت وليس بسعر صيرفة".

وأكمل: "في ملفّ الخليوي أقفلنا أكثر من 500 محطة واستخدمنا الطاقة البديلة في العديد من المحطات وتوقّفت الرعايات وخفّضنا مصروفنا إلى أكثر من النصف".