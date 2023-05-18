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لبنان

انتخابات في نقابة الطيارين اللبنانيين.. كيف جاءت النتائج؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 16:46
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أعلنت نقابة الطيارين اللبنانيين في بيان، انه "بعد الأجواء الإيجابية التي سادت الانتخابات التكميلية لمجلس نقابة الطيارين اللبنانيين التي جرت بتاريخ 18/5/2023، عقد المجلس التنفيذي الجديد اجتماعاً في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، لانتخاب هيئة المكتب وجاءت النتائج على الشكل التالي:
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- الرئيس: الكابتن الن جون ديب
- نائب الرئيس: الكابتن فادي رمضان
- أمين السر: الكابتن جان الخوري 
- أمين السر المساعد: الطيار روماريو مخلوف
- أمين الصندوق: الطيار سامي الملاح
 
الأعضاء: الكابتن زياد الحمصي ، الكابتن رفيق الميقاتي، الكابتن سعد دبوس، الكابتن إبراهيم الحوت والكابتن ريبال الشماعي. وللهيئة الإدارية لإدارة الصندوق النظام التقاعدي (Pension scheme) الطيار محمد الشمعة والطيار ايلي شعيا".
 
كذلك، أعلنت النقابة أنه "جرت،  في مركزها في شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، الانتخابات التكميلية لخمسة أعضاء للمجلس التنفيذي للنقابة بإشراف مندوبي وزارة العمل، وقد شارك في الانتخابات 192 طياراً من أصل 205 من الطيارين المسجلين على لوائح الشطب وقد فاز في هذه الانتخابات كل من الطيارين الآتية أسماؤهم:

- الكابتن زياد الحمصي بالتزكية عن الشركات الاخرى
- الكابتن فادي رمضان 127 صوتا
- الكابتن سعد دبوس 121 صوتا
- الكابتن إبراهيم الحوت 99 صوتا
- الطيار روماريو مخلوف 81 صوتا
 
ونال الردفاء:
- الكابتن عدنان ضيا 78 صوتا
- الطيار سدريك صليبا 78 صوتا
- الكابتن إيهاب سلامة 75صوتا
- الطيار رودولف مجدلاني 66 صوتا
- الكابتن عماد عسيلي 27 صوتا
 
كما وفاز بالتزكية للصندوق التقاعدي (Pension Scheme) الزميل الطيار ايلي شعيا".
 
 
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