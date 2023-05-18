يلفّ غموض موقف سفارة دولة كبرى من الملاحقة الدولية الجارية لموظف نقدي كبير، بعدما حسم القضاء الأوروبي موقفه من هذا الموضوع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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