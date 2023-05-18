21
o
بيروت
22
o
طرابلس
8
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حارس قضائي
Lebanon 24
18-05-2023
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فُهم أن تياراً معروفاً ما يزال يتمسك بفكرة "الحارس القضائي" للمركزي، وفي ذهنه وزير سابق من بطانة العهد الماضي، لهذه الحراسة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القضاء اللبناني "يسحب يده" من ملاحقة سلامة
Lebanon 24
القضاء اللبناني "يسحب يده" من ملاحقة سلامة
19/05/2023 09:23:31
19/05/2023 09:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس لهذا السبب.. هذا ما كشفه مصدر قضائي
Lebanon 24
القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس لهذا السبب.. هذا ما كشفه مصدر قضائي
19/05/2023 09:23:31
19/05/2023 09:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج السرطان "بالتبريد".. فريق لبناني يدخل ثورة عالمية بالقضاء على "الخبيث"
Lebanon 24
علاج السرطان "بالتبريد".. فريق لبناني يدخل ثورة عالمية بالقضاء على "الخبيث"
19/05/2023 09:23:31
19/05/2023 09:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل مصطفى بيرم من السراي الحكومي: 37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر ثم عادوا الى لبنان بعد انقضاء عطلة الاعياد بما ينفي عنهم صفة النازح
Lebanon 24
وزير العمل مصطفى بيرم من السراي الحكومي: 37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر ثم عادوا الى لبنان بعد انقضاء عطلة الاعياد بما ينفي عنهم صفة النازح
19/05/2023 09:23:31
19/05/2023 09:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قضاء
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يؤلم هشام حداد بأعز الناس.. وداعا (صور)
Lebanon 24
الموت يؤلم هشام حداد بأعز الناس.. وداعا (صور)
08:27 | 2023-05-18
18/05/2023 08:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بـ"الدولار" و "صيرفة"
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بـ"الدولار" و "صيرفة"
14:10 | 2023-05-18
18/05/2023 02:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-18
18/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قيامه بحركة غير لائقة على البحر.. ابن راغب علامة يظهر مع راقصة! (صور)
Lebanon 24
بعد قيامه بحركة غير لائقة على البحر.. ابن راغب علامة يظهر مع راقصة! (صور)
03:46 | 2023-05-18
18/05/2023 03:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي بفستان جريء شفاف... والجمهور يُهاجمها: "ما صرلو سنة ميّت خيّك" (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي بفستان جريء شفاف... والجمهور يُهاجمها: "ما صرلو سنة ميّت خيّك" (صور)
11:11 | 2023-05-18
18/05/2023 11:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2023-05-19
"بوصلة العلاقة "بين الطرفين رهن ملف القاضية عون
02:00 | 2023-05-19
الرياض قالت كلمتها... فمتى تقولها الدوحة؟
01:45 | 2023-05-19
السياحة الخليجية... هل ينجح لبنان؟
01:30 | 2023-05-19
"بوانتاجات رئاسية" متناقضة: ال65 صوتا مضمونة أم لا؟
01:15 | 2023-05-19
باسيل "رفض" الوساطة
01:00 | 2023-05-19
كلمة لبنان امام القمة العربية عصرا ولقاء وزاري تشاوري الاثنين ولا موعد لجلسة حكومية
فيديو
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
19/05/2023 09:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
19/05/2023 09:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
19/05/2023 09:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact