حارس قضائي

فُهم أن تياراً معروفاً ما يزال يتمسك بفكرة "الحارس القضائي" للمركزي، وفي ذهنه وزير سابق من بطانة العهد الماضي، لهذه الحراسة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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