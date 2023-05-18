21
o
بيروت
22
o
طرابلس
8
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل من تحرك جدي بعد القمة يجنب لبنان الملهاة الماضية؟
Lebanon 24
18-05-2023
|
22:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وليد شقير في" نداء الوطن":باستثناء اللفتة العلنية لوزير خارجية الجزائر أحمد عطاف في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي أول من أمس بدعوة الفرقاء اللبنانيين إلى التفاهم وانتخاب رئيس لإخراج البلد من الأزمة، وبعض التصريحات، سيقتصر الأمر على بند مشابه لهذه الدعوة في مقررات القمة، مع استعارة بيانات سابقة صادرة عن الاجتماعات العربية والدولية.
Advertisement
البعض يدعو إلى ترقب أمرين: الأول تحرك فاتيكاني هو استمرار للنشاط الذي قامت به دوائر الفاتيكان في الأشهر الماضية، لحث الدول الفاعلة على الضغط من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي، من أجل مبادرة فاتيكانية مع هذه الدول، من أميركا إلى فرنسا إلى المملكة العربية السعودية، تنتهي بـ»لبننتها» داخلياً، لعلها تنتج رئيساً.ولقي الكرسي الرسولي تشجيعاً على أن يأخذ دوره بصفته الكنيسة الأم للفرقاء المسيحيين طالما أنّ قادتهم يعجزون عن التوصل إلى اتفاق على مرشح يطالبهم الفرقاء الآخرون به. قناعته أنّه لم يعد ممكناً أن يستمر القادة المسيحيون على الوتيرة نفسها من العجز عن الحد الأدنى من التفاهم، طالما يتحدثون عن مخاطر تحدق بدور المسيحيين. والفاتيكان، حسب العارفين ليس ضد رئيس يطمئن «حزب الله»، لكنه ليس مع رئيس يختاره «الحزب» حصراً. الثاني والذي يدعو بعض فرقاء الممانعة إلى مراقبة جديته في الأسابيع المقبلة، هو أن يؤدي التقارب السعودي- السوري إلى نسخة منقحة للدور السوري المدعوم من الرياض في لبنان، بأن تساهم دمشق في الدفع نحو إنهاء الفراغ الرئاسي، لإعطائها دور في عملية تأهيل عودتها للحضن العربي. وهو أمر يستبعده الفريق المعارض وحتى بعض الممانعة، إذ أن دمشق أبلغت أصدقاءها بمراجعة حليفها «حزب الله» الذي يدير هذه العملية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يؤلم هشام حداد بأعز الناس.. وداعا (صور)
Lebanon 24
الموت يؤلم هشام حداد بأعز الناس.. وداعا (صور)
08:27 | 2023-05-18
18/05/2023 08:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بـ"الدولار" و "صيرفة"
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بـ"الدولار" و "صيرفة"
14:10 | 2023-05-18
18/05/2023 02:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-18
18/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قيامه بحركة غير لائقة على البحر.. ابن راغب علامة يظهر مع راقصة! (صور)
Lebanon 24
بعد قيامه بحركة غير لائقة على البحر.. ابن راغب علامة يظهر مع راقصة! (صور)
03:46 | 2023-05-18
18/05/2023 03:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي بفستان جريء شفاف... والجمهور يُهاجمها: "ما صرلو سنة ميّت خيّك" (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي بفستان جريء شفاف... والجمهور يُهاجمها: "ما صرلو سنة ميّت خيّك" (صور)
11:11 | 2023-05-18
18/05/2023 11:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2023-05-19
"بوصلة العلاقة "بين الطرفين رهن ملف القاضية عون
02:00 | 2023-05-19
الرياض قالت كلمتها... فمتى تقولها الدوحة؟
01:45 | 2023-05-19
السياحة الخليجية... هل ينجح لبنان؟
01:30 | 2023-05-19
"بوانتاجات رئاسية" متناقضة: ال65 صوتا مضمونة أم لا؟
01:15 | 2023-05-19
باسيل "رفض" الوساطة
01:00 | 2023-05-19
كلمة لبنان امام القمة العربية عصرا ولقاء وزاري تشاوري الاثنين ولا موعد لجلسة حكومية
فيديو
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
19/05/2023 09:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
19/05/2023 09:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
19/05/2023 09:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact