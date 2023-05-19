Advertisement

لبنان

مذكّرة جلب في حقّ العميد المتقاعد جورج نادر.. والسبب غريب! (صورة)

Lebanon 24
19-05-2023 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1068465-638200794986394657.jpg
Doc-P-1068465-638200794986394657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة مذكّرة جلب في حقّ العميد المتقاعد جورج نادر.
 
ومضمون الدعوى "ارتداء سراويل مرقطة وقبعات عسكرية وتيشارتات عليها شعار الجيش"، على أن يحضر نادر المحكمة بتاريخ 26 أيار 2023 عند الساعة 8.
Advertisement
 

جورج نادر

مذكرة جلب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-05-19
02:00 | 2023-05-19
01:45 | 2023-05-19
01:30 | 2023-05-19
01:15 | 2023-05-19
01:00 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website