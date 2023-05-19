مذكّرة جلب في حقّ العميد المتقاعد جورج نادر.. والسبب غريب! (صورة)

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة مذكّرة جلب في حقّ العميد المتقاعد جورج نادر.



ومضمون الدعوى "ارتداء سراويل مرقطة وقبعات عسكرية وتيشارتات عليها شعار الجيش"، على أن يحضر نادر المحكمة بتاريخ 26 أيار 2023 عند الساعة 8.

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