باسيل "رفض" الوساطة

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أفادت اوساط "التيار الوطني الحر" ان النائب جبران باسيل رفض وساطة عرضت عليه لتقريب وجهات النظر الرئاسية بينه وبين حزب الله، اذ ترافقت مع طرح حل يصب في مصلحة وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية".وبحسب المصادر" فإن الطرح كان يهدف الى تأمين "التيار" عبر نواب تكتل لبنان القوي النصاب لجلسة الانتخاب ،من دون ان يصوتوا لصالح مرشح المعارضة في حال تم التوافق عليه".وترى المصادر "أن باسيل وجد في هذا العرض محاولة لتأمين النصاب الدستوري لرئيس تيار المردة، وليس حلاً وسطاً بين دعم مرشح المعارضة وعدم اغضاب حزب الله، فرفضه".