Advertisement

لبنان

"بوانتاجات رئاسية" متناقضة: ال65 صوتا مضمونة أم لا؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-05-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1068477-638200810650627519.jpg
Doc-P-1068477-638200810650627519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جمع مرشح رئاسي عددا من النواب المؤيدين له بالاضافة الى نواب تكتله ، لإجراء مراجعة جديدة لوضعيته الإنتخابية بعد الحراك السياسي للسفراء وحتى للقوى السياسية اللبنانية. وبعد ساعتين من النقاش تمخض "بوانتاج جديد".
Advertisement
وبحسب مصدر نيابي شارك في اللقاء فان"عدد ال 65 نائبا لم يتأمن بعد، بالرغم من أن نواب الإعتدال الوطني هم في صلب اللائحة المحتسبة لدعم هذا المرشح، وأن العدد  استقر على ما بين 58 و61 صوتا بأقصى حد. 
في المقابل، يسوق مقربون من المرشح في جلسات خاصة اجواء بالغة الايجابية عن الواقع الرئاسي والمعركة التي يخوضها، معتبرين ان وصوله الى قصر بعبدا بات مسألة وقت.
ويؤكد هؤلاء أن حصوله على 65 صوتا بات محسوما خصوصا في ظل الموقف السعودي الحالي، وان الازمة اليوم لم تعد في حصوله على الاكثرية.
ويشير هؤلاء الى ان الايجابية تكمن ايضا في ان الموقف السعودي سيتطور بشكل ايجابي بعد انتهاء القمة العربية وهذا امر سيكون له الدور الاكبر في فوزه بالرئاسة.
وفي رأي مراقب محايد فان المرشح المذكور لا يزال يعول على موقف غير معلن لزعيم لبناني. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2023-05-19
04:15 | 2023-05-19
04:00 | 2023-05-19
03:30 | 2023-05-19
05:55 | 2023-05-19
05:51 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website