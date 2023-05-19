23
o
بيروت
25
o
طرابلس
13
o
صور
22
o
جبيل
24
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"بوانتاجات رئاسية" متناقضة: ال65 صوتا مضمونة أم لا؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-05-2023
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
جمع مرشح رئاسي عددا من النواب المؤيدين له بالاضافة الى نواب تكتله ، لإجراء مراجعة جديدة لوضعيته الإنتخابية بعد الحراك السياسي للسفراء وحتى للقوى السياسية اللبنانية. وبعد ساعتين من النقاش تمخض "بوانتاج جديد".
Advertisement
وبحسب مصدر نيابي شارك في اللقاء فان"عدد ال 65 نائبا لم يتأمن بعد، بالرغم من أن نواب الإعتدال الوطني هم في صلب اللائحة المحتسبة لدعم هذا المرشح، وأن العدد استقر على ما بين 58 و61 صوتا بأقصى حد.
في المقابل، يسوق مقربون من المرشح في جلسات خاصة اجواء بالغة الايجابية عن الواقع الرئاسي والمعركة التي يخوضها، معتبرين ان وصوله الى قصر بعبدا بات مسألة وقت.
ويؤكد هؤلاء أن حصوله على 65 صوتا بات محسوما خصوصا في ظل الموقف السعودي الحالي، وان الازمة اليوم لم تعد في حصوله على الاكثرية.
ويشير هؤلاء الى ان الايجابية تكمن ايضا في ان الموقف السعودي سيتطور بشكل ايجابي بعد انتهاء القمة العربية وهذا امر سيكون له الدور الاكبر في فوزه بالرئاسة.
وفي رأي مراقب محايد فان المرشح المذكور لا يزال يعول على موقف غير معلن لزعيم لبناني.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يؤلم هشام حداد بأعز الناس.. وداعا (صور)
Lebanon 24
الموت يؤلم هشام حداد بأعز الناس.. وداعا (صور)
08:27 | 2023-05-18
18/05/2023 08:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بـ"الدولار" و "صيرفة"
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بـ"الدولار" و "صيرفة"
14:10 | 2023-05-18
18/05/2023 02:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-18
18/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي بفستان جريء شفاف... والجمهور يُهاجمها: "ما صرلو سنة ميّت خيّك" (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي بفستان جريء شفاف... والجمهور يُهاجمها: "ما صرلو سنة ميّت خيّك" (صور)
11:11 | 2023-05-18
18/05/2023 11:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن سرقة من حقائبه في مطار بيروت... وبعد مشاهدته لكاميرات المراقبة ظهرت الحقيقة
Lebanon 24
تحدّث عن سرقة من حقائبه في مطار بيروت... وبعد مشاهدته لكاميرات المراقبة ظهرت الحقيقة
08:24 | 2023-05-18
18/05/2023 08:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:10 | 2023-05-19
ميقاتي عقد إجتماعاً مع السوداني: العراق كان دائماً اليد الممدودة إلى لبنان
04:15 | 2023-05-19
سلسلة لقاءات واجتماعات لميقاتي في جدة: نُقدّر الدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس المصري للبنان
04:00 | 2023-05-19
هل ستعود سوريا بقوّة إلى لبنان؟
03:30 | 2023-05-19
بين شبلي ملاط والورقة البيضاء.. جنبلاط "يتموضع" في الوسط!
05:55 | 2023-05-19
الجيش: وصول باخرة محملة بـ 15 شاحنة عسكرية أميركية
05:51 | 2023-05-19
حريق كبير داخل المركز الثقافي في جبيل
فيديو
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
19/05/2023 13:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
19/05/2023 13:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
19/05/2023 13:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact