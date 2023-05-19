Advertisement

لبنان

السياحة الخليجية... هل ينجح لبنان؟ 

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-05-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1068479-638200812747790788.jpg
Doc-P-1068479-638200812747790788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من بين القضايا المهمة التي سيثيرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اللقاءات، التي سيعقدها مع القادة العرب على هامش القمة العربية في جدة، إضافة إلى أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، إمكانية عودة السياح العرب، وبالأخص الخليجيين، إلى لبنان لتمضية فصل الصيف في ربوعه كما كانت عادتهم قبل "الربيع العربي" وقبل الحرب في سوريا. 
Advertisement
ومن شأن هذه العودة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة للمغتربين اللبنانيين، والتي تقدّر وزارة السياحة أن تصل إلى ما يقارب المليونين، أن تعيد الحياة إلى الدورة الاقتصادية في لبنان، مع ما توفرّه الاستعدادات القائمة في أكثر من منطقة لبنانية لإقامة أضخم المهرجانات الفنية والثقافية والترفيهية من أجواء ملائمة للسائح العربي والأجنبي لكي يمضي أجمل عطلة، مع تمايز في الخدمات السياحية غير المتوافرة في أي مكان آخر من العالم، وهذا بشهادة جميع الذين قصدوا لبنان الصيف الماضي، وما لاقوه من حسن ضيافة من ضمن مهرجانات "أهلا بهالطّلة"، التي نظمتها وزارة السياحة.   
مصادر ديبلوماسية تتوقع أن تشهد الحركة السياحية الخليجية هذه السنة إقبالًا نشطًا، وذلك بفعل ما يصل إلى المواطن العربي من أصداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حملات ترويجية يقوم بها عدد من الشبّان والشابات في لبنان عن مناطق سياحية لبنانية خلاّبة.   
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2023-05-19
04:15 | 2023-05-19
04:00 | 2023-05-19
03:30 | 2023-05-19
05:55 | 2023-05-19
05:51 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website