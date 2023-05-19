"بوصلة العلاقة "بين الطرفين رهن ملف القاضية عون

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قال مصدر إستشاري بارز إن معيار العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر يستشف في الأيام المقبلة من خلال وضعية القاضية غادة عون ، مشيراً الى أن الحزب لم يبدِ أي رأي في قضية فصل القاضية عون نهائياً من القضاء ومن مهامها وذلك بسبب الجفاء الذي كان حاصلاً بينه وبين "التيار". أما اليوم، فاذا أتى حكم الهيئة العليا للتأديب لصالح القاضية عون بعدما إستأنفت قرار فصلها ، تكون قنوات التواصل مع الحزب قد عادت لتتحرك، أما إذا تم تثبيت قرار فصلها من القضاء، تكون العلاقة بين "التيار والحزب" لا تزال على حالها من الفتور .