Advertisement

لبنان

الرياض قالت كلمتها... فمتى تقولها الدوحة؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
19-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1068494-638200839864509684.jpeg
Doc-P-1068494-638200839864509684.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعدما قالت المملكة العربية السعودية كلمتها في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما أبلغه سفيرها في لبنان وليد البخاري إلى جميع القادة اللبنانيين، من سياسيين ومسؤولين روحيين، لم يعد في امكان أحد في الداخل اللبناني تفسير الموقف السعودي وفق ما يتمناه أو ما يرغب به. هو موقف واضح لا لبس فيه. فالسعودية لا تؤيّد أي مرشح في المطلق، ولا تضع "فيتو" على أي اسم. جلّ ما تريده هو أن يتفق اللبنانيون في ما بينهم على ما هو مفيد لهم، وهم أدرى من غيرهم بمصلحتهم. وهذا يعني أن الرياض مع "لبننة" الانتخابات الرئاسية، وهي تريد أن يكون الرئيس العتيد "صناعة لبنانية" مئة في المئة، وأن أي تدّخل خارجي يجب أن يأتي بعد الانتخابات وليس قبلها. وهذا التدّخل يكون على شكل مساعدات عربية ودولية لإعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة قبل أن تنهار كليًا. 
Advertisement

إلا أن هذا الموقف الحيادي والايجابي في الوقت نفسه لا يعني أن السعودية لا تفضّل مرشحًا على آخر، ولكنها تحاذر الدخول في الزواريب الضيقة للسياسة اللبنانية، وهي بالتالي على استعداد لتقديم ما يمكنها من مساعدات مستقبلية، خصوصًا إذا تمّ اختيار رئيس يؤمن بدور لبنان العربي، ويعمل على رأب الصدع الذي نشأ في فترة من الفترات نتيجة بعض السياسات، التي وصفت آنذاك بأنها معادية لبعض الدول العربية، وبالأخصّ الخليجية منها، ويكون بالتالي قادرًا على تنفيذ ما ورد في الورقة الكويتية، وما يتعلق منها بمدى قدرة لبنان على الالتزام بالقرارات الدولية.  

وفي رأي بعض المطلعين على بعض المحادثات الجارية بين أعضاء "اللقاء الخماسي"، أن تحريك الملف اللبناني من زاويته الرئاسية لن يأخذ بعده الخارجي إلاّ بعد بلورة ما ستتخذه القمة العربية، التي ستعقد في جدة، والتي سيحضرها لبنان ممثلًا برئيس حكومته نجيب ميقاتي، مع ما يعنيه هذا الحضور من أبعاد. 

فبعد قمة جدة لن يكون كما قبلها لبنانيًا، خصوصًا أن العرب، بعد أن يكونوا قد دخلوا مرحلة جديدة من التعاطي مع الوقائع المستجدّة، سواء بالنسبة إلى مفاعيل الاتفاق السعودي – الإيراني، أو بعد عودة سوريا إلى حضن الشرعية العربية. وقد يكون من مصلحة الدول العربية الممثلة في "اللقاء الخماسي"، أي السعودية ومصر وقطر، أن تبادر إلى تسريع الحل في لبنان، لأن ثمة قناعة لدى الجميع، وبمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، بأن ما تحقّق في اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يجب أن تكون له مفاعيل إيجابية على مستوى تثبيت الاستقرار اللبناني كمقدمة لازمة لاستقرار المنطقة في شكل كامل ونهائي، وذلك بعدما أوشكت الحرب في اليمن أن تنتهي. 

ولأن للسعودية موقف معلن من الوضع اللبناني ككل، وبالأخص من زاويته الرئاسية، فإن التحرك القطري يبقى مفتوحًا على كل الاحتمالات، وذلك في انتظار بلورة الموقف النهائي ضمن "اللقاء الخماسي"، بحيث يُعتقد أنه سينتج عنه تفويض للدوحة ليكون لها حركة ديبلوماسية جديدة في لبنان بعد أن تنجح في حركتها الديبلوماسية الموازية على خط الرياض – واشنطن، من خلال العمل على فصل الأزمة اللبنانية عن سائر الأزمات الأخرى، ومن بينها إشكالية الدور الذي لعبته السعودية في استعادة سوريا لمقعدها الشاغر منذ اثني عشر عامًا في جامعة الدول العربية.  

فإذا نجحت الدوحة في مبادرتها الخارجية فإن طريق مسعاها الداخلي يصبح معبّدًا، من دون أن يعني ذلك أن هذا الطريق سيكون خاليًا من المطبّات الداخلية.  

وفي الاعتقاد السائد لدى بعض المقربين من الديبلوماسية القطرية أن أي مسعى قطري لن تكون انطلاقته من الصفر، بل من حيث ما بدأت به في السابق، وهي قناعة ثابتة لديها، ومفادها أن المرشح الأوفر حظًا بين سائر المرشحين المحتملين، من هذا المحور أو ذاك، هو قائد الجيش العماد جوزاف عون.  
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2023-05-19
04:15 | 2023-05-19
04:00 | 2023-05-19
03:30 | 2023-05-19
05:55 | 2023-05-19
05:51 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website