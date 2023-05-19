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لبنان

ارهابي خطير ينتمي الى "داعش"... الاجهزة الامنية توقفه في منطقة لبنانبة

Lebanon 24
19-05-2023 | 02:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر من جهاز أمن الدولة بالقاء القبض على ارهابي خطير ينتمي الى تنظيم "داعش"، وذلك في منطقة الغازية بالقرب من مدينة صيدا. 
 
 
 
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