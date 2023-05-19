ارهابي خطير ينتمي الى "داعش"... الاجهزة الامنية توقفه في منطقة لبنانبة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر من جهاز أمن الدولة بالقاء القبض على ارهابي خطير ينتمي الى تنظيم "داعش"، وذلك في منطقة الغازية بالقرب من مدينة صيدا.

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