مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان.. "النشرة الحمراء" صدرت عن الانتربول

أصدر الانتربول مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة حاكم المصرف المركزي، في إطار تحقيق في اتهامات بالاحتيال، وتسلم لبنان "النشرة الحمراء" من الإنتربول الدولي لتوقيفه.

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