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لبنان

مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان.. "النشرة الحمراء" صدرت عن الانتربول

Lebanon 24
19-05-2023 | 01:52
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أصدر الانتربول مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة حاكم المصرف المركزي، في إطار تحقيق في اتهامات بالاحتيال، وتسلم لبنان "النشرة الحمراء" من الإنتربول الدولي لتوقيفه.
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حاكم مصرف لبنان

رياض سلامة

الانتربول

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