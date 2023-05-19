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لبنان

سلسلة لقاءات واجتماعات لميقاتي في جدة: نُقدّر الدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس المصري للبنان

Lebanon 24
19-05-2023 | 04:15
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باشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية قبيل انعقاد الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بعد ظهر اليوم.
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وفي هذا الاطار عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم شارك فيه الوفد اللبناني الذي ضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.
وشارك عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة  السيد عباس كامل.
في خلال الاجتماع اكد الرئيس السيسي دعمه المستمر للبنان  ولعملية النهوض فيه، معربا عن أمله في انتخاب رئيس جديد للبنان في اسرع وقت.
أما رئيس الحكومة  فعبّر عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه  الرئيس المصري للبنان في كل المجالات، وعن المحبة الكبيرة التي يكنّها للشعب اللبناني، ومسارعته الدائمة الى تقديم كل ما من شأنه مساعدة لبنان على معالجة مشكلاته.
كما حيا جهود مصر في  رأب الصدع العربي ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة ومعالجة الصراع في السودان.
 
 
 
 
 
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