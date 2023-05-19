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لبنان
آلان عون: سنتجه الى خيار الورقة البيضاء في هذه الحالة
Lebanon 24
19-05-2023
|
03:53
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أشار النّائب الان عون إلى أن "التيار الوطني الحر قد يتجه الى خيار الورقة البيضاء التي تعني عدم الاصطفاف وراء أي مرشح في حال تمت الدعوة قريبا الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية"، وقال: "إن حصول الجلسة لا يعني بالضرورة ان المواقف نضجت لإنتاج رئيس، لذلك يبقي التيار خياراته مفتوحة".
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وأكد في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان " أن "التيار ما زال يبحث عن أوسع اتفاق ممكن لرئيس يحقق خرقاً في التفاهم مع كل المكونات، ولن يكون جزءاً من أي اصطدام او مواجهة لأنه يعول على جمع الافرقاء".
ولدى سؤاله عما إذا كان التيار يؤخر الاتفاق على مرشح للمعارضة لأنه يريد ان يلعب دور وسيط الحوار بين حزب الله والمعارضة، أجاب: "البحث يتركز على رئيس يتقاطع عليه الفريق الاخر وحتى الان لم يحصل ذلك، طالما ان توقعات المعارضة والفريق الآخر هدفها الذهاب الى الانتصار على الطرف الآخر، ونحن كتيار نعول حتى اللحظة على التوافق لا على المعركة الانتخابية"، الا أنه لم يستبعد "الانتقال الى الخيار الثاني وفق ما سترسو عليه المعركة الرئاسية بين المرشحين".
ورداً على سؤال عن مشاركة وزراء التيار في جلسة حكومية ترفع الغطاء عن رياض سلامة، أكد أن "التيار لن يتراجع عن قرار عدم المشاركة في الجلسات مهما كانت الظروف"، داعياً إلى "انتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة لعدم الوقوع في شغور حاكمية المصرف المركزي عاجلاً أو عاجلاً".
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