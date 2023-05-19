Advertisement

لبنان

آلان عون: سنتجه الى خيار الورقة البيضاء في هذه الحالة

Lebanon 24
19-05-2023 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1068527-638200907571677531.jpg
Doc-P-1068527-638200907571677531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أشار النّائب الان عون إلى أن "التيار الوطني الحر قد يتجه الى خيار الورقة البيضاء التي تعني عدم الاصطفاف وراء أي مرشح في حال تمت الدعوة قريبا الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية"، وقال: "إن حصول الجلسة لا يعني بالضرورة ان المواقف نضجت لإنتاج رئيس، لذلك يبقي التيار خياراته مفتوحة".
Advertisement

وأكد  في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان " أن "التيار ما زال يبحث عن أوسع اتفاق ممكن لرئيس يحقق خرقاً في التفاهم مع كل المكونات، ولن يكون جزءاً من أي اصطدام او مواجهة لأنه يعول على جمع الافرقاء".

ولدى سؤاله عما إذا كان التيار يؤخر الاتفاق على مرشح للمعارضة لأنه يريد ان يلعب دور وسيط الحوار بين حزب الله والمعارضة، أجاب: "البحث يتركز على رئيس يتقاطع عليه الفريق الاخر وحتى الان لم يحصل ذلك، طالما ان توقعات المعارضة والفريق الآخر هدفها الذهاب الى الانتصار على الطرف الآخر، ونحن كتيار نعول حتى اللحظة على التوافق لا على المعركة الانتخابية"، الا أنه لم يستبعد "الانتقال الى الخيار الثاني وفق ما سترسو عليه المعركة الرئاسية بين المرشحين".

ورداً على سؤال عن مشاركة وزراء التيار في جلسة حكومية ترفع الغطاء عن رياض سلامة، أكد أن "التيار لن يتراجع عن قرار عدم المشاركة في الجلسات مهما كانت الظروف"، داعياً  إلى "انتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة لعدم الوقوع في شغور حاكمية المصرف المركزي عاجلاً أو عاجلاً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2023-05-19
04:15 | 2023-05-19
04:00 | 2023-05-19
03:30 | 2023-05-19
05:55 | 2023-05-19
05:51 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website