مدير العمليات في الجيش يحذّر من على الحدود: للتنبه إلى ما يخطط له العدو

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جال مدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا، صباح اليوم على الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية مع اسرائيل، في اطار تفقده مختلف الوحدات المنتشرة على الاراضي اللبنانية لا سيما الحساسة على المستوى الامني.وشدد نهرا أمام العسكريين في الجنوب على "ضرورة التنبه إلى ما يخطط له العدو".تأتي هذه الجولات بناء على توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يشدد دائما على "التزام الضباط والعسكريين بالمناقبية والاحتراف في أداء الواجب لحماية الوطن والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع أي اخلال بالنظام".