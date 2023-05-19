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لبنان

منخفض جوي يسيطر على لبنان.. متى يستقر الطقس؟

Lebanon 24
19-05-2023 | 04:09
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية كما تنشط الرياح أحيانا فترة قبل الظهر.
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وجاء في النشرة الاتي:

-.الحال العامة:  طقس ربيعي رطب ومتقلب نسبيا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  بسبب تمركز منخفض جوي فوق تركيا ويستمرحتى بعد ظهر يوم الاحد حيث يستقر تدريجيا  ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس  يوم الاثنين بخاصة جنوب البلاد .

ملاحظة: معدل  درجات الحرارة  لشهر أيار بين 18و 27 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وبسيط على الساحل حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات يؤدي الى سوء الرؤية أحيانا.

السبت:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية كما تنشط الرياح أحيانا فترة قبل الظهر.

الأحد:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويستمر تكون الضباب، يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس خلال النهار مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة.

الإثنين:  غائم جزئيا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لتلامس ال34 درجة على الساحل جنوبا مع رياح ناشطة خمسينية محملة بالغبار  في داخل البلاد وجنوبه.

الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 17 درجة، في الداخل من 11 إلى 23 درجة. 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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