"الريجي": للاستثمار بالمعرفة بهدف رفع مستوى الاحترافية

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نظمت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" لقاءها السنوي السابع للملاك العالي، "سعياً إلى تعزيز السلوك القيادي لمسؤوليها ومساندة الملاك العالي في مواكبة تحوّلات القرن الحادي والعشرين"، وفق بيان عنها.ويندرج هذا اللقاء ضمن رؤية رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي التي تشدد على ضرورة "الاستثمار بالمعرفة لرفع مستوى الاحترافية في العمل" و"تعزيز العلاقات الوظيفية وتمكين الدور القيادي".وتخلل اللقاء برنامج تدريبي أحياه الدكتور حسن يونس عن الذكاء الاصطناعي ومفهوم القيادة الحديثة، والمسؤولية المجتمعية والإبداع والتسويق الحديث.