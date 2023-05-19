جديد قضية سلامة... لبنان يتسلّم مذكرة التوقيف

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي لموقع "الانتشار" تلقي لبنان مذكرة من الإنتربول لتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.



وبحسب معلومات الـLBCI فإن وزارة الداخلية تسلمت المذكرة وحولتها الى القضاء المختص.

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وفي سياق متصل، أكد مولوي لـ"رويترز" ان: السلطات تناقش بجدّية مصير رياض سلامة بعد مذكّرة "الإنتربول".