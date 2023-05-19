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لبنان

الثلاثاء المقبل... جلسة للجان المشتركة بدعوة من بري

Lebanon 24
19-05-2023 | 04:29
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة  والتخطيط ، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23 ايار  2023  وذلك لدرس جدول الاعمال الاتي : 
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1- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات( السنة السجنية )المقدم من النائب قاسم هاشم.

2- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 ) المقدم من النائب زياد حواط .
3- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق  نظام "الدخل الاساسي الشامل" ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي .
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