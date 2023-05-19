ميقاتي عقد إجتماعاً مع السوداني: العراق كان دائماً اليد الممدودة إلى لبنان

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في جدة، قبيل مشاركتهما في افتتاح اعمال القمة العربية.

وشارك في الاجتماع الوفد اللبناني الذي ضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، ومستشار الرئيس ميقاتي الديبلوماسي السفير بطرس عساكر.

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في خلال الاجتماع عبّر رئيس الوزراء العراقي عن محبته للبنان واعتباره والعراق توأمان.

وقال الرئيس ميقاتي" إن العراق كان دائماً اليد الممدودة إلى لبنان في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد"، شاكراً الدّولة العراقيّة على ما تُقدّمه للبنان بشكلٍ دائم".

وقال: "إن المبادرة العراقية الاخيرة في ما يتعلق بامداد لبنان بالنفط تمثل دعما أساسيا في هذه المرحلة لجميع اللبنانيين وكل القطاعات الانتاجية".