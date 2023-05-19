المكاري تلقى دعوة لحضور مهرجان الزمن الجميل أووردس

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد مكاري، وفداً من لجنة تحكيم مهرجان الزمن الجميل أووردس، ضم الممثل القدير صلاح تيزاني أبو سليم، الممثل خالد السيد، الشاعر والملحن طوني أبي كرم، الإعلاميتين ماتيلدا فرج الله ورنا سرحان.

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وسلم الوفد وزير الإعلام دعوة رسمية لحضور المهرجان في دورته السادسة بتاريخ الثالث من حزيران المقبل في كازينو لبنان، وتعرضه المؤسسة اللبنانية للإرسال قناة ال بي سي.



وبعد اللقاء، أشار الوزير المكاري الى أن "لبنان غني بطاقاته ومبدعيه في الميادين كافة، وأنه رمزاً من رموز الفن الجميل أمثال ابو سليم (الممثل صلاح تيزاني) ، إضافة لمهرجان الزمن الجميل، يجمع الماضي بالحاضر ويؤسس لمستقبل أي مؤسسة تعتني وتكرم عظماء من لبنان".



واكد انه منذ استلامه الوزارة يسعى "لتحسين ما يمكن ان يعكس صورة مضيئة للبنان وتاريخه، ومنها تلفزيون لبنان، الذي ما زال همه الاساسي، كونه مؤسسة اعلامية وطنية تؤرخ لتاريخ لبنان وزمنه الجميل".





وتحدث باسم الوفد الفنان ابي كرم فقال: "جئنا اليوم باسم مهرجان تكريم نجوم الزمن الجميل اووردس، لتسليم الدعوة الرسمية لمعالي وزير الإعلام، ويشرفنا حضوره في الدورة السادسة للمهرجان، وقد لفتنا اهتمامه بهذه النشاطات اللبنانية".



اضاف: "سعدنا باللقاء، وقد أفصح الوزير أنه تابع في السنوات الماضية إحدى فعاليات المهرجان، وقد لفتته تلك الفكرة السباقة التي ترفع من شأن عظائمنا في لبنان والعالم العربي في مجال الفن والابداع التمثيلي والإعلام والمسرح والسينما والرياضة أيضاً".



وختم ابي كرم: "لبنان على موعد في الثالث من حزيران في كازينو لبنان مع حدث مميز لتكريم نجوم لبنانيين وعرب، لأول مرة في لبنان . ونتمنى ان يكون موعدنا كذلك مع لقاء معالي وزير الأعلام زياد المكاري الذي سيضيف حضوره تميّزاً لأي حدث على الأراضي اللبنانية".