Advertisement

لبنان

حريق كبير داخل المركز الثقافي في جبيل

Lebanon 24
19-05-2023 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1068551-638200976552816552.png
Doc-P-1068551-638200976552816552.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شب حريق كبير داخل المركز الثقافي في السوق القديم في جبيل التابع لبلدية جبيل -بيبلوس، وعمدت عناصر الدفاع المدني على اخماده.


وقد تسبب بأضرار كبيرة لم تعرف اسبابه حتى الساعة. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طيران الاستطلاع الاسرائيلي من نوع MK من دون طيار يحلق فوق منطقتي بنت جبيل ومرجعيون على علو منخفض (لبنان 24)
lebanon 24
19/05/2023 16:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جبران باسيل خلال افطار رمضاني في جبيل: نأمل في ان نجمع في النظام اللبناني المركزية السياسية والدفاعية والنقدية من جهة واللامركزية الادارية والمالية من جهة ثانية وهذا صلب الوحدة اللبنانية ولا علاقة له بالتجزئة
lebanon 24
19/05/2023 16:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مسودة بيان "القمة العربية": نحثّ السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة
lebanon 24
19/05/2023 16:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": في هذه القاعة ستُعقد القمة العربيّة (صور)
lebanon 24
19/05/2023 16:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24

جبيل

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:51 | 2023-05-19
04:00 | 2023-05-19
03:30 | 2023-05-19
06:54 | 2023-05-19
08:57 | 2023-05-19
08:55 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website