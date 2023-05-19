حريق كبير داخل المركز الثقافي في جبيل

شب حريق كبير داخل المركز الثقافي في السوق القديم في جبيل التابع لبلدية جبيل -بيبلوس، وعمدت عناصر الدفاع المدني على اخماده.





وقد تسبب بأضرار كبيرة لم تعرف اسبابه حتى الساعة. (الوكالة الوطنية)

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