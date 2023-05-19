لقاءات وزير السياحة في جدة... هذا ما تمّ التوصّل إليه 

يُواصل وزير السياحة وليد نصار لقاءاته في جدة، على هامش مشاركته في الوفد الوزاري الذي يترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين. ومن بين هذه اللقاءات اجتماع مع ممثلي المنظمات العربية للسياحة، وللتنمية الادارية، وللتنمية الصناعية، والتنمية الزراعية ، والطيران المدني، والمركز العربي للدراسات المناطق الجافة "اكساد"، والأكاديمية البحرية، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

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وقد تمّ البحث في التنسيق الجدي للمباشرة بتطوير بعض المشاريع الإنمائية في لبنان، ومن بينها اقامة الاكاديمية البحرية فيه.



كذلك تمت في اللقاءات التي عقدها الوزير نصار في جدة موافقة المنظمة العربية للسياحة انشاء مكتب اقليمي للمنظمة في لبنان ليكون مركزاً داعماً للقطاع السياحي في كافة المجالات.