الجيش: وصول باخرة محملة بـ 15 شاحنة عسكرية أميركية

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" انه "بتاريخ 2023/5/19 ، وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة محملة بخمس عشرة شاحنة عسكرية من ضمن برنامج الهبات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني".

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