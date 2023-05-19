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لبنان

الجيش: وصول باخرة محملة بـ 15 شاحنة عسكرية أميركية

Lebanon 24
19-05-2023 | 05:55
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 اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" انه "بتاريخ 2023/5/19 ، وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة محملة بخمس عشرة شاحنة عسكرية من ضمن برنامج الهبات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني".
 
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