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لبنان

ماذا قال وزير الداخليّة عن تسليم حاكم مصرف لبنان لفرنسا؟

Lebanon 24
19-05-2023 | 06:06
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قال وزير الداخليّة بسام مولوي "سنُسلّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لفرنسا إذا طلب القضاء اللبناني ذلك".
 
 
وأضاف مولوي في حديثٍ لـ"الحدث": "يجب على رياض سلامة التنحي فورا".
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وقال: "سيكون للحكومة موقف من بقاء رياض سلامة في منصبه الإثنين المقبل".
 
 
 
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