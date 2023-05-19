ماذا قال وزير الداخليّة عن تسليم حاكم مصرف لبنان لفرنسا؟

قال وزير الداخليّة بسام مولوي "سنُسلّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لفرنسا إذا طلب القضاء اللبناني ذلك".

وأضاف مولوي في حديثٍ لـ"الحدث": "يجب على رياض سلامة التنحي فورا".

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وقال: "سيكون للحكومة موقف من بقاء رياض سلامة في منصبه الإثنين المقبل".