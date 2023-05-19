Advertisement

لبنان

أحد أبرز المطلوبين... من أوقف الجيش في بعلبك؟

Lebanon 24
19-05-2023 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1068559-638200989913867525.jpg
Doc-P-1068559-638200989913867525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش تمكنت بعد عملية رصد دقيقة، من توقيف م.م، في بعلبك، وهو أحد أبرز المطلوبين للقضاء بعشرات مذكرات التوقيف، بتهم مخدرات وتزوير وعمليات سرقة ونصب واحتيال.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
دهم منزل ومزرعة في حي الشراونة – بعلبك.. وهذا ما ضبطه الجيش (صور)
lebanon 24
19/05/2023 16:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن كمن الجيش في سهل رأس بعلبك؟
lebanon 24
19/05/2023 16:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل حبشي مع وفد منوهين بحفظ الامن في بعلبك - الهرمل
lebanon 24
19/05/2023 16:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يدهم منزل نازحٍ سوري في بعلبك.. هذه علاقته بـ"أبو سلّة"
lebanon 24
19/05/2023 16:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

بعلبك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:51 | 2023-05-19
04:00 | 2023-05-19
03:30 | 2023-05-19
06:54 | 2023-05-19
08:57 | 2023-05-19
08:55 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website