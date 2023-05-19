أحد أبرز المطلوبين... من أوقف الجيش في بعلبك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش تمكنت بعد عملية رصد دقيقة، من توقيف م.م، في بعلبك، وهو أحد أبرز المطلوبين للقضاء بعشرات مذكرات التوقيف، بتهم مخدرات وتزوير وعمليات سرقة ونصب واحتيال.

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