الحجار افتتح ورشة "شراكة إنمائيّة مستدامة للجنوب": نطمح لبناء شراكات عادلة

إنطلق اليوم الأول من ورشة عمل بعنوان "شراكة إنمائيّة مستدامة للجنوب اللبناني" من مدينة صور، من تنظيم وزارة الشؤون الإجتماعية بالشراكة مع مؤسسة شيلد SHEILD.

حضر ورشة العمل وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار، المديرة العامة للوزارة بالإنابة رندا بو حمدان، عبدالله الوردات ممثّل برنامج الأغذية العالمي في لبنان، إيفو فريجسن ممثّل مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ادوارد بيغبيدير ممثّل منظّمة اليونيسيف في لبنان، مدير عام مؤسسة "شيلد" الدكتور سامر حيدر، إلى جانب ممثّلين عن المنظمات الدوليّة والمحليّة العاملة في الجنوب وفريق عمل الوزارة من ممثلي الدوائر الإقليميّة ومراكز الخدمات الإنمائيّة.







وخلال الإفتتاح، شدد حجار على هدف ورشة العمل وهو "إعادة تفعيل العمل في الدوائر والأقسام الإقليميّة ومراكز الخدمات الإنمائيّة لتصبح مراكز تنسيق للتدخلات، الخدمات والإحالة بآليّة ممكننة تحت مظلّة الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعيّة".

Advertisement

وقال: "نطمح في نهاية ورشة العمل غداً لبناء شراكات عادلة، متوازنة، غير مشروطة، شفافة وهادفة مع المؤسسات الدوليّة والمحليّة لتقديم الخدمات في الجنوب بعيداً عن المحاصصة والزبائنيّة".



يشارك في ورشة العمل التي ستمتد على مدى يومين 60 موظفاً من وزارة الشؤون الإجتماعية من محافظتي الجنوب والنبطية إلى جانب ممثلين عن منظّمات دوليّة ومحليّة.