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لبنان

تبادل إطلاق نار قرب "كاراج"... هل من إصابات؟

Lebanon 24
19-05-2023 | 07:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ بين شخصين في منطقة الزاهرية بالقرب من "كاراج مراد"، تطوّر الى اطلاق نار متبادل، من دون تسجيل إصابات.
 
 
وعُلم أنّ الإشكال سببه خلافات شخصية.
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إشكال

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