تبادل إطلاق نار قرب "كاراج"... هل من إصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ بين شخصين في منطقة الزاهرية بالقرب من "كاراج مراد"، تطوّر الى اطلاق نار متبادل، من دون تسجيل إصابات.

وعُلم أنّ الإشكال سببه خلافات شخصية.